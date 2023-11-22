Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и РФ

В понедельник 20 ноября текущего года состоялись телефонные переговоры между руководителем внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашидом Мередовым и Сергеем Лавровым – Министром иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Министры иностранных дел двух государств рассмотрели приоритетные направления дальнейшего двустороннего партнерства между Россией и Туркменистаном. Были затронуты актуальные вопросы регионального туркмено-российского сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по темам, представляющим взаимный интерес двух стран.