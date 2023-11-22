Состоялось заседание туркмено-китайской рабочей группы по сотрудничеству

20 ноября текущего года в Пекине состоялось очередное заседание туркмено-китайской рабочей группы по обеспечению безопасности объектов экономического сотрудничества. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего стратегического сотрудничества по разным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Были рассмотрены шаги по реализации решений, принятых по итогам предыдущего заседания туркмено-китайской рабочей группы и определены механизмы дальнейшего взаимодействия в данном формате по приоритетным направлениям. Также было уделено внимание актуальным вопросам на международном и региональном уровнях.