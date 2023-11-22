Посол Туркменистана встретился с Председателем Сената Олий Маджлиса Узбекистана

21 ноября 2023 года Посол Туркменистана в Узбекистане Ш.Мередов встретился с Председателем Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, сообщает mfa.gov.tm.

Стороны констатировали, что в результате конструктивного и взаимодоверительного диалога, сложившегося между руководством двух государств, туркмено-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень.

В ходе встречи были обсуждены вопросы политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Подчёркнуто, что межпарламентское взаимодействие занимает особое место в развитии двусторонних связей.

Отдельное внимание уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. В этом контексте, достигнута договорённость об организации совместных мероприятий, посвящённых 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.