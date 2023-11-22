Подведены итоги туркмено-немецкого бизнес-форума

По итогам прошедшего туркмено-немецкого бизнес-форума подписан Меморандум о сотрудничестве Туркменистана и Германии. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В рамках мероприятия вице-премьер Туркменистана Б. Атдаев провел ряд двусторонних встреч, в том числе, с Михаэлем Хармсом из Восточного Экономического Комитета Германии, представителями Министерства иностранных дел Германии, а также с делегацией “Deutsche Bank”. Заместитель главы министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана встретился с представителями “Falk Beratung GmbH” и “Siemens Healthcare”, с доктором Томасом Стефаном. По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве.

Кроме того, прошли встречи с представителями компании “textilmaschinen” и с федеральным министром Германии по водному хозяйству.