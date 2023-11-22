В ходе туркмено-германского бизнес-форума подписано 19 меморандумов и контракт на 8 млн. 160 тыс. евро

В ходе туркмено-германского бизнес-форума состоялись переговоры представителей деловых кругов Туркменистана и Германии с целью активизации взаимовыгодного экономического сотрудничества в разных направлениях. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Представители компаний Германии отметили важность налаживания деловых контактов с партнерами из Центральной Азии, в частности, из Туркменистана. Было подчеркнуто, что Туркменистан имеет высокий инвестиционный потенциал.

По итогам бизнес-форума было подписано 19 меморандумов и контракт на сумму 8 млн. 160 тыс. евро. Результаты встреч представителей бизнеса двух государств стали ярким свидетельством готовности сторон к продуктивному сотрудничеству и развитию перспективных направлений дальнейшего экономического взаимодействия.