В Туркменистан прибыли эксперты ФАО

В рамках реализации проекта «Повышение эффективности выращивания мелкого рогатого скота в целях сокращения интенсивности выбросов парниковых газов» в Туркменистан прибыла экспертная группа ФАО. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках визита эксперты ФАО проведут встречи с представителями учреждений-участников проекта и совершат поездки в Дашогузский велаят. По итогам мероприятий будут разработаны дальнейшие мероприятия по проекту.

Кроме того, запланированы встречи с представителями министерства окружающей среды, министерства сельского хозяйства, Центра технологий АНТ. Целью поездки в Дашогузский велаят является проведение встреч с лицами, ответственными за отгонное животноводство и управление пастбищами.

В проекте принимают участие Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан.