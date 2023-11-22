В Ашхабад прибывают участники чемпионата мира по курашу

В туркменскую столицу начинают прибывать гости и участники 14-го чемпионата мира по борьбе кураш, который пройдет с 23 по 28 ноября. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В Ашхабад уже прибыли генеральный секретарь Международной ассоциации кураша Мохаммад Реза Нассири Неджата из Ирана и представительница Международной ассоциации кураша Фатемех Эслами. Зарубежные гости уже встретились с представителями Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту, ГУ Ашхабада по физкультуре и спорту и Федерации кураша Туркменистана.

В рамках подготовки к чемпионату мира по курашу в Туркменском институте физкультуры и спорта были проведены обучающие семинары для волонтеров. Для студентов организованы мастер-классы по навыкам комментирования спортивных соревнований на иностранных языках.