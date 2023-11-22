Вице-премьер по АПК Туркменистана Т. Атахаллиев сообщил о ходе сезонных работ

20 ноября в ходе заседания КабМина, которое прошло по цифровой сети, вице-премьер Т. Атахаллиев, курирующий агро-промышленный комплекс, доложил Президенту Туркменистана о ходе сезонных сельскохозяйственных работ, проводимых в велаятах страны на текущую дату. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Т. Атахаллиев рассказал о ходе работ по ремонту сельскохозяйственной техники, об уборке и переработке хлопка на специальных хлопкоочистительных предприятиях. Вице-премьер сообщил, что в Дашогузском и Лебапском велаятах страны проводятся работы по уборке риса, которые в настоящее время находятся на завершающем этапе. Также Т. Атахаллиев доложил Президенту о ходе работ по уборке сахарной свеклы, которые проводятся в Марыйском велаяте.

Президент Туркменистана выслушал отчет и дал вице-премьеру ряд указаний, касающихся контроля за проведением уборочных работ в соответствии с актуальными агротехническими нормами.