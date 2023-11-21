Эксперт-экономист Валентин Трапезников подвел итоги заседания CASCA+ в Ашхабаде

На прошлой неделе в столице Туркменистана Ашхабаде состоялось важное событие для развития международных транспортных коридоров в Центральной Азии и за ее пределами. Речь идет о заседании руководителей железнодорожных ведомств стран-участниц мультимодального транспортного маршрута CASCA+, который охватывает Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Эксперт-экономист Валентин Трапезников проанализировал ключевые решения встречи CASCA+ в Ашхабаде: что это значит для укрепления торговых связей в Евразии.

Эта встреча стала очередным важным шагом в развитии логистического сотрудничества между странами региона. На заседании поднимались ключевые вопросы оптимизации грузоперевозок, упрощения таможенных процедур, внедрения скоординированных тарифных политик.

Особое внимание уделялось потенциалу мультимодального маршрута CASCA+ как инструмента укрепления торгово-экономических связей стран Центральной Азии с Европой. Участники подчеркнули важность наращивания контейнерного грузопотока по данному маршруту, отправки регулярных грузовых поездов из Центральной Азии в Европу.

В нашем подробном аналитическом материале мы рассмотрим основные итоги встречи CASCA+ в Ашхабаде, проанализируем ключевые достижения и нерешенные вопросы, а также дадим экспертную оценку перспективам дальнейшего развития этого международного транспортного маршрута.

Оптимизация тарифной политики – ключ к росту контейнеропотока

Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся на встрече в Ашхабаде, стала оптимизация тарифной политики на ключевых направлениях маршрута CASCA+. Речь в частности шла о введении специальных льготных ставок на перевозку порожних контейнеров по всем маршрутам данного коридора.

Как отмечают эксперты, действующие тарифы на порожние контейнеры являются одним из основных сдерживающих факторов для роста объемов международных контейнерных перевозок в регионе. Снижение ставок позволит существенно удешевить логистические операции для участников внешнеторговой деятельности стран CASCA+.

По итогам обсуждения был достигнут принципиальный консенсус о необходимости введения сквозных специальных тарифов на порожние контейнеры на всем протяжении маршрута. Это станет мощным стимулом для наращивания контейнеропотока, увеличения доли железнодорожных перевозок во внешней торговле государств региона.

Оптимизация логистических издержек – задача номер один

Еще одним важным вопросом повестки стало обсуждение возможностей оптимизации тарифов на вагонные перевозки ключевых экспортных товаров региона. Речь в частности шла о таких товарных позициях, как уголь, мазут, удобрения, сера, нефтепродукты, жмых, сахар-сырец и шрот.

Участники отметили, что действующие ставки на вагонные отправки указанных товаров по ряду направлений являются неоптимальными и требуют пересмотра. Это негативно сказывается на конкурентоспособности экспорта из стран Центральной Азии.

По итогам обсуждения была достигнута принципиальная договоренность о необходимости внедрения скоординированных специальных тарифов на указанные товарные группы при перевозке по маршруту CASCA+. Это позволит существенно снизить логистические издержки и усилить экспортный потенциал ключевых отраслей экономики государств региона.

Координация усилий – залог успеха

В ходе встречи в Ашхабаде участники особо подчеркнули важность наращивания взаимодействия между национальными логистическими операторами стран CASCA+ для обеспечения стабильности и устойчивости грузопотока.

Как отмечалось на заседании, несмотря на наличие огромного потенциала, маршрут CASCA+ пока еще используется далеко не в полной мере. Одна из ключевых причин – недостаточно тесная координация действий логистических компаний разных стран при организации мультимодальных перевозок.

Участники сошлись во мнении, что необходимо активизировать работу по заключению двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве между национальными логистическими операторами. Это позволит повысить уровень координации их действий, обеспечить бесперебойность грузопотока на всем протяжении маршрута CASCA+.

Реализация транзитного потенциала – важнейшая цель

Одной из ключевых тем обсуждения в Ашхабаде стали перспективы наращивания объемов грузоперевозок по маршруту CASCA+ и реализации его транзитного потенциала между Азией и Европой.

Участники отметили, что несмотря на положительную динамику контейнеропотока в последние годы, имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения грузоперевозок. Это позволит CASCA+ занять достойное место среди ключевых трансконтинентальных транспортных артерий.

Для реализации этой цели, по мнению участников, необходимо активизировать совместную работу по продвижению маршрута среди потенциальных грузоотправителей, совершенствованию таможенных процедур, модернизации пограничных переходов и логистической инфраструктуры.

Реализация этого комплекса мер позволит значительно нарастить грузопоток по маршруту CASCA+ и в полной мере использовать его транзитный потенциал для развития торговых связей между Азией и Европой.

Развитие мультимодальных перевозок – ключевая задача

В ходе обсуждений в Ашхабаде было уделено особое внимание вопросам развития мультимодальных перевозок с использованием различных видов транспорта по маршруту CASCA+.

Как подчеркнули участники, одним из ключевых преимуществ CASCA+ является возможность комбинирования автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта. Это позволяет оптимизировать логистические схемы и снизить транспортные издержки.

Вместе с тем была отмечена необходимость более активного обмена передовым опытом между транспортными ведомствами и операторами стран CASCA+ по вопросам организации мультимодальных перевозок.

Реализация совместных обучающих программ, стажировок, конференций, обмен лучшими практиками в этой сфере позволит вывести качество транспортно-логистических услуг на маршруте на новый уровень.

Наращивание контейнеропотока – стратегическая цель

В ходе встречи в Ашхабаде участники особо отметили важность дальнейшего наращивания объемов контейнерных перевозок по маршруту CASCA+, который обладает колоссальным потенциалом в этом направлении.

Как было отмечено, за последние годы контейнеропоток по данному маршруту демонстрирует позитивную динамику, однако имеются все возможности для его многократного увеличения. Это позволит сделать CASCA+ ведущим маршрутом контейнерных перевозок между Азией и Европой.

В качестве стратегической цели по итогам встречи было сформулировано увеличение объема контейнерных перевозок до 30 тысяч TEU до конца 2023 года. Для ее достижения потребуется слаженная работа таможенных и пограничных служб, логистических операторов, портовых хозяйств стран CASCA+.

Реализация этой задачи придаст мощный импульс развитию региональной торговли и экономических связей между Центральной Азией и Европой посредством масштабирования контейнерных перевозок.

Надежная транспортная артерия между двумя континентами

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся в Ашхабаде, стала роль маршрута CASCA+ в обеспечении устойчивой транспортной связности между Центральной Азией и Европой.

Как подчеркнули участники встречи, CASCA+ призван стать важнейшей трансконтинентальной транспортной артерией, связывающей два континента. Этот маршрут позволит обеспечить быструю и бесперебойную доставку грузов как в западном, так и в восточном направлении.

Для реализации этой стратегической цели необходимо приложить максимум усилий по модернизации приграничной инфраструктуры, оптимизации пограничных процедур, повышению пропускной способности ключевых транспортных узлов на протяжении всего маршрута.

В результате CASCA+ получит новый импульс в своем развитии и займет достойное место в евразийской транспортной системе, обеспечив надежную связь Центральной Азии и Европы.

Первый контейнерный поезд проследовал из Центральной Азии в Европу

В ходе встречи в Ашхабаде был отмечен важный шаг в практической реализации транзитного потенциала маршрута CASCA+ – отправка первого контейнерного поезда по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Болгария в декабре 2022 года.

Этот состав, включавший 46 вагонов и 91 контейнер, проследовал более 4 тысяч километров из Центральной Азии в Восточную Европу, что стало важной вехой в развитии евроазиатских транспортных связей.

Как отметили участники заседания, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы такие маршруты контейнерных поездов из стран Центральной Азии в Европу по коридору CASCA+ стали регулярными. Это позволит обеспечить стабильность грузопотоков и полностью раскрыть транзитный потенциал маршрута.

Регулярное курсирование контейнерных поездов станет важным символом евразийской транспортной интеграции и укрепления торгово-экономических связей между двумя материками.

Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества

Важным итогом состоявшейся встречи стран CASCA+ в Ашхабаде стало подписание протокола о сотрудничестве между участниками по развитию этого международного транспортного маршрута.

Документ закрепляет договоренности, достигнутые в ходе переговоров. В частности, речь идет об обязательствах по оптимизации тарифной политики, упрощению пограничных процедур, расширению координации между логистическими операторами.

Подписанный протокол является свидетельством приверженности стран CASCA+ курсу на углубление практического взаимодействия по реализации транзитного потенциала этого маршрута.

Достигнутые договоренности закладывают прочную основу для дальнейшего наращивания грузопотока между Азией и Европой посредством комплексной реализации имеющихся резервов развития мультимодальных перевозок в регионе.

Подводя итог, можно констатировать, что состоявшееся в Ашхабаде заседание стран CASCA+ стало очередным важным шагом на пути практической реализации потенциала этого перспективного транспортного маршрута.

В ходе конструктивного диалога был выработан целый ряд договоренностей, нацеленных на дальнейшее наращивание грузопотока, оптимизацию логистических процедур, укрепление координации действий национальных операторов.

Реализация этих договоренностей, закрепленных в итоговом протоколе, позволит придать новый мощный импульс развитию маршрута CASCA+, который объективно имеет все возможности превратиться в один из ключевых транспортных коридоров Евразии, связывающих Восток и Запад.

Успешное воплощение намеченных на встрече в Ашхабаде планов будет способствовать укреплению торгово-экономических связей в огромном евразийском регионе посредством расширения мультимодальных грузоперевозок между Азией и Европой.