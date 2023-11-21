Туркменская делегация примет участие в саммите инноваций ЦАРЭС

С 22 по 25 ноября туркменская делегация, в составе которой – представители министерства экономики и финансов Туркменистана, члены Центра технологий АНТ и преподаватели Инженерно-технологического университета имени Огузхана, примет участие в саммите инноваций ЦАРЭС и туре по цифровой экономике в Ханчжоу. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Проведение саммита направлено на изучение механизмов для принятия инновационных решений и продвижения цифровой экономики и станет дополнительным мероприятием к Всемирной выставке цифровой торговли – 2023, которая пройдет в Ханчжоу с 23 по 27 ноября.

Участие во Всемирной выставке цифровой торговли уже подтвердили 68 международных организаций и бизнес-ассоциаций. Программа саммита включает выступления лидеров отрасли, секционные заседания, панельные дискуссии и тур по цифровой экономике.