Считанные дни остаются до начала в Ашхабаде 14-го чемпионата мира по борьбе кураш, который, уже сейчас можно сказать, войдёт в историю, как одно из крупных спортивных событий года.

Ещё не начавшись, это мировое первенство установило своеобразные рекорд по количеству заявленных участников. Согласно новым данным, предоставленным сегодня Федерацией кураша Туркменистана, на чемпионат мира в Ашхабад должны приехать более 490 человек, включая спортсменов (243), тренеров, судей и других официальных лиц из 53 стран. К слову, прошлогодний чемпионат мира в индийском городе Пуна собрал на 126 человек меньше.

Это является новым ярким свидетельством превращения Ашхабада в признанный международный спортивный центр, широкой поддержки со стороны Международной ассоциации кураша (IKA) реализуемой под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага целенаправленной стратегии по развитию физической культуры и спорта, которая выступает одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша нейтральная Отчизна демонстрирует впечатляющие достижения на спортивной ниве. Так, неоспоримым триумфом увенчались состоявшиеся в 2017 году в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, вылившиеся в грандиозный праздник. А в 2018 году с большим успехом прошли Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018» и чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

Знаковым событием в истории национального спорта стало завоевание первой олимпийской серебряной медали на женском турнире по тяжёлой атлетике в программе XXXII летней Олимпиады в Токио в 2021 году.

Примечательно также, что в июне нынешнего года туркменская столица во второй уже раз стала местом проведения командного первенства Центральной Азии по теннису среди юношей и девушек до 12 лет, в котором звание сильнейших оспаривали юные спортсмены шести стран – Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

И вот теперь Ашхабад готов принять ещё один крупный турнир мирового масштаба. В целях проведения на высоком уровне чемпионата мира по курашу Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 12 июля подписал Постановление, создав Организационный комитет и утвердив его состав.

Ещё одним знаковым событием в преддверии открытия чемпионата мира-2023 по курашу стало единогласное избрание Туркменистана членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023–2027 годы. Всё это свидетельствует о высоком международном авторитете Отчизны, а также признании её весомого вклада в развитие физкультуры и спорта, широкую популяризацию в мире принципов здорового образа жизни.

Чемпионат мира, на котором предстоит разыграть 15 комплектов медалей в семи мужских и восьми женских весовых категориях, пройдёт в спорткомплексе боевых искусств Олимпийского городка. Накануне его открытия, которое состоится 25 ноября, стал известен состав сборной Туркменистана. Он определился по итогам отборочных соревнований, в которых приняли участие лучшие мастера кураша.

В мужскую сборную Туркменистана вошли: Вепа Овлякулыев (весовая категория до 60 кг), Довлет Хамракулыев (до 66 кг), Шатлык Джуманиязов (до 73 кг), Даянч Омиров (до 81 кг), Санжар Абдырахманов (до 90 кг), Руслан Эсгеров (до 100 кг) и Сапа Сапаев (свыше 100 кг). А в женскую – Айширин Хайдарова (до 48 кг), Айнур Аманова (до 52 кг), Гульшат Аннаева (до 57 кг), Динара Розыкулова (до 63 кг), Мария Лохова (до 70 кг), Сабина Кадырова (до 78 кг), Джахан Мухаммедова (до 87 кг) и Сабина Агаджанова (свыше 87 кг).

Заключительный тренировочный сбор к чемпионату мира – с 20 октября по 21 ноября – туркменские мастера кураша провели в многофункциональном спортивном комплексе города Аркадаг, где были созданы все необходимые условия для плодотворной подготовки к предстоящим соревнованиям. Благодаря содействию ректората Туркменского государственного института физкультуры и спорта со сборной командой страны весь месяц работали психологи и массажисты-реабилитологи. А частная фирма «Уссат инженер» позаботилась о калорийном питании спортсменов, предоставив повара, который ежедневно готовил разнообразное и богатое витаминами меню.

Задача у наших атлетов на чемпионате мира в Ашхабаде – как можно выше поднять авторитет и престиж отечественного спорта, для которого в стране делается очень много, в том числе под личным патронажем Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага.

В прошлом году на чемпионате мира в Индии наши соотечественники завоевали одну серебряную и две бронзовые.

На этот раз туркменские мастера кураша должны выступить намного успешнее, считают в команде Туркменистана.

По словам тренеров нашей сборной, огромное внимание Президента Туркменистана и Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага вопросам развития спорта высших достижений придают дополнительные силы спортсменам и уверенность в победе.