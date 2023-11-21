Обсуждены вопросы туркмено-китайского сотрудничества

20 ноября 2023 года в Пекине делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиевым приняла участие в третьем заседании Туркмено-китайской рабочей группы по обеспечению безопасности объектов экономического сотрудничества.

В рамках заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей повестке двусторонних связей, при этом отмечено, что туркмено-китайские отношения всестороннего стратегического партнёрства динамично и последовательно развиваются по многим аспектам.

Отдельное внимание стороны уделили ходу реализации решений предыдущего заседания Рабочей группы, а также определили приоритеты дальнейшего взаимодействия в данном направлении.

Во время встречи собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международного и регионального характера.