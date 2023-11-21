Меджлис Туркменистана принял участие в ПА ОБСЕ

В период с 18 по 20 ноября Меджлис Туркменистана принимал участие в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила под девизом «ОБСЕ во время кризиса: роль Ассамблеи в реагировании на внутренние и внешние вызовы». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе сессии туркменской делегацией были представлены инициативы Президента страны Сердара Бердымухамедов, выдвинутые в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и касающиеся обеспечения мира и безопасности.

Туркменистан выразил уверенность в поддержке выдвинутых инициатив странами-участницами ОБСЕ, отметив необходимость дальнейшего развития парламентского взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Было подчеркнуто, что взаимодействие должно строиться на основе миролюбивой политики и статуса постоянного нейтралитета Туркменистана.