В Туркменистане состоялась передача верительных грамот Послом Малайзии

Вчера министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот из рук вновь назначенного Посла Малайзии в Туркменистане Мохд Сухаими Бин Ахмад Таджуддина. Министр иностранных дел страны поздравил Посла с назначением и выразил готовность оказывать поддержку в выполнении его дипломатической миссии. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Было отмечено эффективное взаимодействие стран в рамках международных организаций. Также собеседники подчеркнули динамику сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности, в топливно-энергетическом секторе, области передовых технологий и инвестиций.

Стороны констатировали необходимость расширения двустороннего партнерства в культурно-гуманитарной сфере, в том числе, в области науки, образования, культуры и искусства.