В Германии состоялся Туркмено-немецкий бизнес форум

Сегодня в Берлине в конференц-зале конгресс-центра Humboldt Carre Berlin под эгидой Восточного комитета немецкой экономики состоялся туркмено-немецкий бизнес-форум.

В конференции приняли участие представители Торгово-промышленной палаты Туркменистана и других государственных учреждений, а также предприниматели страны.

Туркмено- немецкий бизнес-форум стал важным событием для укрепления отношений между двумя странами. Форум, собравший более 200 представителей германской и туркменской сторон, стал важным шагом в развитии дружественных отношений между странами.

В ходе бизнес форума прошли ряд встреч с представителями Туркменистана с руководителями Восточного комитета немецкой экономики, всемирно известными немецкими компаниями, крупными банковскими и финансовыми учреждениями. В числе приоритетов внешнеэкономической стратегии Туркменистана были определены развитие взаимовыгодного сотрудничества с ведущими финансово-банковскими учреждениями зарубежных стран, изучение передового опыта внедрения цифровых технологий, электронного банкинга и другие приоритеты в данной сфере.