В Берлине прошел туркмено-немецкий бизнес-форум

В Берлине в конференц-зале конгресс-центра Humboldt Carre Berlin при поддержке Восточного комитета немецкой экономики прошел туркмено-немецкий бизнес-форум при участии представителей ТПП Туркменистана, профильных государственных учреждений и предпринимателей. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В форуме приняли участие свыше 200 представителей государственного и частного секторов Германии и Туркменистана. Целью мероприятия стало укрепление двустороннего экономического партнерства. На полях форума состоялся ряд двусторонних встреч по вопросам взаимовыгодного стратегического сотрудничества в финансово-банковской сфере, в области изучения европейского опыта по внедрению цифровых технологий и электронного банкинга.