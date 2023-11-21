В Баку состоялась международная научная конференция, посвящённая 300-летию со дня рождения Махтумкули

17 ноября 2023 года в конференц-зале Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии наук Азербайджана состоялась международная научная конференция, посвящённая 300-летию со дня рождения поэта-классика и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

В работе конференции приняли участие научные сотрудники Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, профессора-преподаватели и студенты Туркменского государственного университета имени Махтумкули, руководители и учёные Института литературы имени Низами Генджеви и Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии наук Азербайджана. Во время встречи президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габибейли, посол Туркменистана в Азербайджане Г.Элясов, туркменские и азербайджанские учёные рассказали о жизни и творчестве Махтумкули Фраги, значении его произведений на общечеловеческом уровне.

В ходе мероприятия был показан художественный фильм о Махтумкули «Hakyň guly — Magtymguly», снятый Объединением «Türkmenfilm» имени Огузхана.

В рамках международной научной конференции состоялась церемония презентации издания избранных произведений Махтумкули Фраги на азербайджанском языке.