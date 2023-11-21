В Баку состоялась конференция к юбилею туркменского поэта Махтумкули Фраги

17 ноября в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана состоялся международный научный форум, посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Научные сотрудники ВУЗа-организатора, преподаватели и студенты Туркменского государственного университета имени Махтумкули и других ВУЗов Туркменистана и Азербайджана рассказали о жизни и творчестве Махтумкули Фраги и роли его наследия в мировой культуре.

В ходе конференции состоялся показ документального фильма о Махтумкули Фраги, снятого Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана. Кроме того, в рамках конференции состоялась презентация азербайджанского сборника избранных произведений Махтумкули Фраги.