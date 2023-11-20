Туркменские дзюдоисты завоевали медали Чемпионата Азии

В Ташкенте прошел Чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов, по итогам которого туркменские спортсмены завоевали две медали – серебряную и бронзовую. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Разыгрывались 16 комплектов медалей, борьбу за которые вели 181 спортсмен из 15-ти стран. В команду Туркменистана вошли 18 спортсменов, в том числе, 10 мужчин и 8 женщин. Обладательницей серебряной медали в весовой категории до 40 кг стала Нурия Пардаева, учащаяся 10 класса средней школы в Лебапском велаяте. Одержав победу над спортсменками из Индии и Казахстана, она уступила только в поединке с атлеткой из Узбекистана.

Бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг завоевал Бехруз Бахридинов, ученик 11 класса ашхабадской спортивной школы «Олимп». Уступив в первом поединке кыргызскому спортсмену, Бехруз одержал победу над соперниками из Индии и Ирана, став обладателем бронзовой медали.