Туркменистан рассмотрит присоединение к документам по итогам COP-28

Туркменистан изучит возможность присоединения к международным документам, которые планируется подписать по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

Об этом доложил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании Кабинета Министров в пятницу, сообщила информационная программа «Ватан».

В настоящее время ведется подготовка к участию туркменской делегации в Конференции COP-28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, ОАЭ.

Форум объединит многочисленные представительные делегации авторитетных международных организаций и стран мира. На 1-2 декабря запланированы пленарные заседания Конференции COP-28 с участием глав государств и правительств, сообщил глава МИД Туркменистана.

На Конференции обсудят такие темы, как укрепление международной финансовой базы борьбы с изменением климата и стимулирование частного сектора к участию в решении соответствующих задач.

Также на повестке дня активизация деятельности Фонда, созданного для компенсации ущерба от негативных последствий климатических изменений. Будут рассмотрены вопросы продовольственной безопасности и водопользования.

Параллельно с пленарными заседаниями запланированы мероприятия высокого уровня, посвященные разным аспектам климатической проблематики.

Кроме того, ожидается участие делегации Туркменистана в Молодежной конференции по изменению климата (COY-18) в Дубае 26-28 ноября.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил конструктивный характер взаимодействия страны с участниками Рамочной конвенции ООН по климату и подчеркнул необходимость тщательно подготовиться к участию туркменской делегации в COP-28.