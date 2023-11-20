Туркменистан проведет в декабре несколько международных интернет-олимпиад

В декабре вузы Туркменистана проведут ряд международных студенческих интернет-олимпиад в целях укрепления партнерства с ведущими зарубежными учебными заведениями.

Об этом на очередном заседании Кабинета Министров доложил вице-премьер по вопросам образования Нурмухаммет Аманнепесов, сообщила информационная программа «Ватан».

В частности, в Туркменистане планируется организовать:

II открытую Международную интернет-олимпиаду по экологии в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова;

II Международную интернет-олимпиаду по биологии в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева;

II Международный интернет-конкурс по инженерной и компьютерной графике в Туркменском сельскохозяйственном институте;

Международную интернет-олимпиаду по русскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади;

II открытую Международную интернет-олимпиаду по физике среди студентов в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди.

Помимо этого, в третьей декаде марта 2024 года, когда будет отмечаться 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, в Специализированном учебно-воспитательном комплексе № 1 города Аркадаг планируется проведение очной Международной математической олимпиады среди учащихся школ.

Для учеников зарубежных школ также будут организованы экскурсии по живописным местам городов Ашхабад и Аркадаг.