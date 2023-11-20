Туркменистан и Иран подписали ряд совместных документов

По итогам заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан ряд двухсторонних документов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В связи с углублением сотрудничества в топливно-энергетической сфере сторонами было подписано Рамочное соглашение между электроэнергетическими компаниями стран по обеспечению финансирования туркменской части ЛЭП Мары-Мешхед.

Кроме того, стороны достигли договоренности о расширении партнерства в транспортно-коммуникационной сфере. В данной связи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог Туркменистана и Министерством дорожного и городского строительства ИРИ по строительству автодороги «Гумдаг-Этрек-граница Ирана».