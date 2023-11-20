Туркменистан избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физкультуре и спорту

Туркменистан был единогласно избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту (СИГЕПС) на 2023-2027 годы.

Информация об этом поступила из штаб-квартиры ЮНЕСКО, доложил в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, передала информационная программа «Ватан».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников заседания и всех соотечественников со знаменательным событием, подчеркнув, что это является наглядным свидетельством поддержки мировым сообществом внешнеполитического курса Туркменистана, основанного на принципе позитивного нейтралитета.

СИГЕПС был создан в 1987 году для содействия реализации рекомендаций ЮНЕСКО по физической культуре и спорту, поддержке международных программ и проектов в этой сфере, а также защите этических и гуманистических ценностей спорта.