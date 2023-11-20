Стали известны подробности дебютного боя туркменского кикбоксера Ислама Рахметова на ФКР ПРО 7

Туркменский кикбоксер Ислам Рахметов (весовая категория до 75 кг) проведет свой дебютный бой на профессиональном уровне 18 ноября на турнире ФКР ПРО 7 в Сочи. Его соперником станет россиянин Руслан Киселев.

Рахметов – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, пятикратный чемпион Туркменистана и обладатель Кубка мира 2019 года. Он обладает хорошей техникой и ударной мощью, что позволяет ему рассчитывать на победу в своем дебютном бою.

ФКР ПРО 7 – это один из самых престижных турниров по кикбоксингу в России. В главном карде турнира зрители смогут увидеть бои с участием таких звездных спортсменов, как Ислам Муртазаев, Никита Шостак, Александр Малафеев, Евгений Ганин и другие, а кульминацией этого турнира станет противостояние Владимира Минеева и Ивана Штыркова.

Все поединки главного карда будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «РЕН-ТВ», а показ поединков предварительного карда состоится на специализированном бойцовском канале «Удар».