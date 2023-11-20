Команда из Туркменистана завоевала золото на Международной ярмарке науки и изобретений

Туркменская команда, впервые выступившая на Международной ярмарке науки и изобретений (ISIF) на индонезийском острове Бали, завоевала золотые медали и Кубок победителя.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век» туркменскую команду составили двое студентов 3-го курса Международного университета гуманитарных наук и развития (МУГНиР) Ахмет Акыев и Сапардурды Бердыев под руководством преподавателя кафедры «Современные компьютерные технологии» Мусы Язымова.

Команда МУГНиР представила научный проект под названием «От дефицита к устойчивому развитию: как технологии могут помочь в экономии воды, борьбе с засухой и изменением климата».

В этом молодежном форуме приняли участие в общей сложности 800 учащихся из 22 стран мира – представители разных ступеней образования, которые выступали в соответствующих категориях.

Международное мероприятие ISIF для учащейся молодежи и профессиональных педагогов ежегодно организуется Индонезийской ассоциацией молодых ученых (IYSA) и Индонезийским международным институтом наук о жизни при поддержке Министерства образования и культуры Индонезии, отмечает источник.