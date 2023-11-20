В Туркменистане пройдет международная интернет-олимпиада по русскому языку

Туркменский национальный институт мировых языков имени Д.Азади проведет международную интернет-олимпиаду по русскому языку среди студентов.

В интеллектуальном состязании могут принять участие студенты всех курсов высших учебных заведений Туркменистана и стран Центральной Азии. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ТНИМЯ до 30 ноября 2023 года, заполнив анкету на странице интернет-олимпиады.

Олимпиада пройдет в один тур 6-7 декабря 2023 года путем одновременного подключения всех участников.

Победители интернет-олимпиады будут объявлены 9 декабря и награждены дипломами ТНИМЯ.

Email для дополнительных вопросов: olimp.russkiyyazyk@gmail.com.

Организация первой подобной интернет-олимпиады в Туркменистане будет способствовать популяризации русского языка и развитию межкультурных связей в регионе.

Интеллектуальное состязание станет отличной возможностью для студентов проверить и повысить свой уровень владения языком, посоревноваться в знаниях с коллегами из других вузов.