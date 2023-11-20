В Туркменистане пройдет международная интернет-олимпиада по русскому языку
Туркменский национальный институт мировых языков имени Д.Азади проведет международную интернет-олимпиаду по русскому языку среди студентов.
В интеллектуальном состязании могут принять участие студенты всех курсов высших учебных заведений Туркменистана и стран Центральной Азии. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ТНИМЯ до 30 ноября 2023 года, заполнив анкету на странице интернет-олимпиады.
Олимпиада пройдет в один тур 6-7 декабря 2023 года путем одновременного подключения всех участников.
Победители интернет-олимпиады будут объявлены 9 декабря и награждены дипломами ТНИМЯ.
Email для дополнительных вопросов: olimp.russkiyyazyk@gmail.com.
Организация первой подобной интернет-олимпиады в Туркменистане будет способствовать популяризации русского языка и развитию межкультурных связей в регионе.
Интеллектуальное состязание станет отличной возможностью для студентов проверить и повысить свой уровень владения языком, посоревноваться в знаниях с коллегами из других вузов.