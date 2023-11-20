В Туркменистане завершился молодежный форум ЦА и КНР

В Туркменистане завершился форум молодежи стран Центральной Азии и КНР «Новая эпоха Великого Шелкового пути». Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Для участников форума была организована экскурсия в историко-культурный заповедник «Древний Мерв», включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зрелищным завершением программы форума стали торжественная церемония закрытия и праздничный концерт дружбы, который прошел в Государственном драматическом театре имени Кемине. В ходе концерта прозвучали современные и народные песни в исполнении артистов стран-участниц форума. Перед зрителями также выступили фольклорные группы, которые продемонстрировали особенности национальной культуры разных стран. Выступления сопровождались показом видеороликов с достопримечательностями городов Центральной Азии и Китая.