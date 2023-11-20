В Ашхабаде прошел тренинг по спецкурсу всестороннего учета гендерной проблематики для госслужащих

Серию тренингов по проведению специализированного курса для государственных служащих по всестороннему учету гендерной проблематики организовала ПРООН 13-15 ноября.

В тренингах приняло участие более 100 представителей министерств, ведомств, правоохранительных органов, преподавателей университетов и институтов, Аппарата Омбудсмена, муниципалитетов и других государственных организаций города Ашхабада и пяти велаятов Туркменистана.

Международный эксперт ПРООН по гендерному равенству г-жа Биляна Малетин разработала и провела данный пилотный курс в рамках трехлетнего проекта ПРООН «Содействие реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021-2025 годы», реализуемого совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана.

В ходе курсов участники получили знания о таких аспектах, как гендерный анализ, гендерное равенство, гендерные данные по Туркменистану, гендерные стереотипы и национальное законодательство в области гендерного равенства.

По итогам тренингов участники предоставили комментарии и рекомендации к проекту курса, который в дальнейшем будет оцифрован и представлен Правительству для дальнейшего принятия в качестве обязательного онлайн-образовательного курса для госслужащих.

Интеграция курса будет способствовать реализации Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021–2025 годы и Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021–2025 годы, а также осуществлению Стратегии гендерного равенства ПРООН на 2022-2025 годы.

Данная инициатива была поддержана финансированием со стороны канадского правительства, сообщается в пресс-релизе ПРООН.