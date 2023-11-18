Туркменистан увеличил поставки газа в Азербайджан на 110%

Азербайджан значительно увеличил закупки природного газа из Туркменистана в 2023 году, столкнувшись с высоким спросом на голубое топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает издание Вестиабад со ссылкой на портал Abc.az. По данным статистики, опубликованной на ресурсе, импорт туркменского газа вырос в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 1,3 млрд кубометров.

Поставки осуществляются по своповой схеме через территорию Ирана с декабря 2021 года. Стоимость импортированного газа увеличилась с 76,9 млн долларов до 182,8 млн долларов. Средняя цена 1000 кубометров газа из Туркменистана выросла с 125 до 143 долларов США.

Эксперты отмечают, что резкий рост импорта обусловлен дефицитом собственного газа в Азербайджане на фоне увеличения внутреннего спроса. По их мнению, стране придется и дальше наращивать закупки топлива за рубежом для обеспечения внутренних потребностей.