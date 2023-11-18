Туркменистан присоединился к Соглашению по развитию маршрута Европа-Кавказ-Азия

14 ноября состоялась церемония подписания Туркменистаном Основного Многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию маршрута Европа-Кавказ-Азия. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

Документ, к которому присоединился Туркменистан, был принят в Баку в сентябре 1998 года. Многостороннее Соглашение регламентирует этапы развития международных торгово-экономических связей. Оно призвано содействовать в транспортировке грузов между странами Европы, Черного моря, Каспийского моря, Кавказа и Азии. Кроме того, Соглашение обеспечивает безопасность передвижения грузов, рационализацию транспортной политики и создание равных конкурентных условий для разных типов транспорта.