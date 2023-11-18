Туркменистан принял участие в диалоге женщин-лидеров в Бельгии

В период с 13 по 15 ноября в Брюсселе состоялся форум «Диалог женщин-лидеров Центральной Азии» с участием туркменской делегации, в которую вошли представители Парламента Туркменистана и Союза женщин. Об этом сообщается на официальном сайте Посольства Туркменистана в Королевстве Бельгия.

В ходе форума состоялся ряд встреч, в том числе, со спецпредставителем ЕС по ЦА Т. Хакалу, послом ЕС по гендерным вопросам и разнообразию С. Роннер-Грубачич и другими. В ходе заседаний были рассмотрены вопросы расширения экономических возможностей для женщин в рамках взаимодействия с соответствующими органами ЕС.

Туркменская делегация ознакомила участников встречи с проводимыми в стране национальными программами по расширению возможностей женщин во всех сферах. Была продемонстрирована юридическая приверженность Туркменистана к обеспечению равных прав и возможностей для женщин, подчеркнута особая роль женщин в молодежной политике.