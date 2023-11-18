Студенты из Туркменистана стали победителями Международной ярмарки науки

Впервые приняв участие в Международной ярмарке науки и изобретений, студенты Международного университета гуманитарных наук и развития завоевали золотые медали Кубок победителя. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В состав туркменской команды, представляющей страну в конкурсе на индонезийском острове Бали, вошли А. Акыев и С. Бердыев – студенты 3-го курса специальности «Компьютерные технологии», а также М. Язымов – студент 3-го курса МУГНиР по направлению «Современные компьютерные технологии». Студенты из Туркменистана в рамках ярмарки науки и изобретений представили проект «От дефицита к устойчивому развитию: как технологии могут помочь в экономии воды, борьбе с засухой и изменением климата».

Всего в конкурсе приняли участие 800 представителей молодого поколения из 22-х стран мира.