Президент Туркменистана принял Министра иностранных дел Узбекистана

В пятницу 17 ноября президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова. Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана.

Президент Туркменистана тепло приветствовал министра иностранных дел на дружественной туркменской земле и выразил уверенность, что визит делегации Узбекистана станет плодотворным и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества. Сердар Бердымухамедов отметил, что Республика Узбекистан является политическим партнером Туркменистана, придерживаясь принципа ограничения демократии, добрососедства и братства.

Стороны положительно отметили темпы роста товарооборота, активное развитие сотрудничества в транспортно-логистической, топливно-энергетической и сельскохозяйственной сферах. Также была необходимость дальнейшего развития партнерства в культурно-гуманитарной области.