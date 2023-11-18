Президент Туркменистана встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ

17 ноября состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и министра энергетики и труда арабских Эмиратов Сухейля Аль-Мазруи. Об этом сообщает Госинформагентство Туркменистана.

В ходе бесед министр отметил, что ОАЭ придает большое значение развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с Туркменистаном. Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что визит Сухейли Аль-Мазруи в Ашхабад для диалога с туркменскими коллегами станет важным этапом в укреплении и диверсификации партнерских режимов между двумя вариантами.

Стороны уделяют особое внимание дальнейшему развитию сотрудничества в различных направлениях – в таких сферах, как финансовая, топливная энергетика, внешняя торговля, транспорт и связи. Президент Туркменистана предложил ОАЭ принять участие в реализации международных проектов.