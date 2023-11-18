Национальный театр Туркменистана представил спектакль “Любовь и страдания” на Международном фестивале в Ашхабаде

Актеры Национального музыкально-драматического театра им Махтумкули представили участникам IV Международного фестиваля «Театральное искусство эпохи счастья» спектакль «Любовь и страдания».

Это – одна из версий произведений арабского поэта Кайса ибн аль Мулавваха и народных сказаний о трагической любви широко известных влюбленных Востока Лейли и Меджнуна. Драматург пьесы «Любовь и страдания» – народный писатель Туркменистана Говшутгельды Данатаров. Режиссеру-постановщику заслуженному деятелю искусств Туркменистана Айназару Батырову удалось представить зрителям очень трогательную историю.

Роль Меджнуна исполнил заслуженный артист Туркменистана Довлет Бердыев, роль Лейли – Гульнабад Абдуллаева. Актеры передали безграничную привязанность друг к другу, которая началась с младенчества: замечено, что если один малыш сильно плачет, его может успокоить только присутствие другого малыша.

Однако из-за распрей между племенами, которые возглавляли отцы влюбленных, Меджнуну и Лейли не суждено было соединиться. Смерть Лейли – протест против зла и жестокости окружающих. Особую ноту в драматургию спектакля добавили балетные сцены хореографа Ольги Васильевой. Лаконичная, в виде подвесок ювелирного украшения, сценография заслуженного деятеля искусств Туркменистана Батыра Бекназарова внесла свою лепту в зрелищность спектакля.

Зал дружными аплодисментами поздравлял всех создателей спектакля. К актерам на сцену поднялись режиссер, драматург, художник-постановщик. Вместе с букетами цветов, участники спектакля получили Диплом и Кубок фестиваля.