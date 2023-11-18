Журнал «Diplomatic World» посвятил серию статей Туркменистану

Серия статей 72-ого выпуска авторитетного европейского издания «Diplomatic World» посвящена Туркменистану. Об этом сообщила пресс-служба посольства Туркменистана в Бельгии.

На 21-ой странице издания освещены темы политической жизни Туркменистана, экономического развития и уникального культурного наследия страны. Особое внимание уделено открытию в июне текущего года нового города Аркадаг – первого «умного» города в центральноазиатском регионе.

Публикация статей о Туркменистане подтверждает интерес европейских медиа к стране, в также повышает осведомленность мирового сообщества о национальных реформах, развитии Туркменистана и богатом культурном наследии. Основатель журнала Барбара Дитрих лично вручила новый выпуск журнала послу Туркменистана в Бельгии.