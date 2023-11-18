В ТПП Туркменистана открыта выставка Iran Prože

Вчера в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось открытие специализированной выставки Iran Prože. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

На выставке представлены услуги и товары более ста иранских компаний в нефтегазовой, строительной, дорожной, автомобильной и судостроительной сферах. Экспозиция знакомит гостей с образцами автомобильной промышленности Ирана, в частности, ведущего производителя автомобилей IKCO. Компания производит легковые и грузовые автомобили, пикапы, автобусы.

Представлены на выставке также изделия народных промыслов Исламской Республики Иран, в том числе, медная и керамическая посуда, калямкари, изделия из стекла, ковры ручной работы.

Завтра в рамках выставки состоится туркмено-иранский бизнес-форум.