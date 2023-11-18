Аграрии Туркменистана приветствуют решение уважаемого Президента о повышении закупочных цен на сельхозпродукцию

Власти Туркменистана продолжают уделять пристальное внимание развитию агропромышленного комплекса. В ходе вчерашней рабочей поездки в Аркадаг и ознакомления с новыми зданиями Сельскохозяйственного университета, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность создания благоприятных условий труда для работников сельского хозяйства. Об этом сообщает Госинформагентство страны.

Глава государства отметил необходимость повышения государственных закупочных цен на стратегически важные культуры – хлопок и зерно. Эта мера призвана стимулировать аграриев наращивать производство и увеличивать объемы сельхозпродукции.

Президент также акцентировал внимание на важности улучшения социально-бытовых условий сельских тружеников. Его инициативы в этом направлении уже вдохновили фермеров на более производительный труд.

В заключение глава государства пожелал работникам агропромышленного сектора успехов в решении поставленных задач по модернизации и развитию сельского хозяйства страны.