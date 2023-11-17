Университет им. Огуз хана проведёт хакатон по кибербезопасности

Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз хана объявил о проведении хакатона по кибербезопасности среди студентов высших учебных заведений страны.

Соревнования для молодых специалистов IT сферы будут проведены 28 и 29 ноября.

Желающим принять участие необходимо до 25 ноября направить информацию о себе на электронную почту университета: oguzhan.edu.tm@gmail.com. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

Хакатон под названием «Tehniki ýumuş esasynda platformany işläp düzmek», организованный в соответствии с «Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы», направлен на выявление талантливых специалистов в области кибербезопасности, а также повышение осведомлённости об угрозах и методах защиты в сети.

Соревнования позволят студентам, изучающим web-программирование и цифровые технологии, продемонстрировать свои навыки в области информационной безопасности, решая различные задачи по взлому и защите компьютерных систем и приложений.

В Туркменистане в 2019 году был принят Закон о кибербезопасности, созданный с целью защиты национального «кибер-суверенитета» и предотвращения вредоносных хакерских атак. В настоящее время в министерствах и ведомствах страны функционируют специальные отделы, отвечающие за информационные технологии и защиту от киберугроз.

Кроме того, в учебных заведениях ведётся подготовка молодых IT специалистов в области защиты и безопасности информации.