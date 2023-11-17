Туркменские студенты достойно выступили на Международной ярмарке науки и изобретений в Индонезии

Студенты Международного университета гуманитарных наук и развития (МУГНиР) впервые выступили и одержали победу на Международной ярмарке науки и изобретений (ISIF), проходившей на индонезийском острове Бали.

Команда МУГНиР в составе студентов 3-го курса специальности «Компьютерные технологии» Ахмета Акыева и Сапардурды Бердыева под руководством преподавателя кафедры «Современные компьютерные технологии» Мусы Язымова вернулась на Родину с золотыми медалями и заветным Кубком победителя.

Как сообщается на сайте МУГНиР, на площадке престижного международного события команда вуза представила научный проект под названием «От дефицита к устойчивому развитию: как технологии могут помочь в экономии воды, борьбе с засухой и изменением климата».

Блестяще продемонстрировав свои знания, способности и изобретательность, команда столичного университета получила высокую оценку жюри и заслуженные награды.

В интеллектуальном смотре приняли участие в общей сложности 800 учащихся из 22 стран мира – представители разных ступеней образования, которые выступали в соответствующих категориях. Учащаяся молодежь демонстрировала свои проекты, разработки, изобретения в таких областях как математика, физика, энергетика, инженерное дело, науки о жизни, технологии, окружающая среда, социальные науки, образование.

Международное мероприятие ISIF для учащейся молодежи и профессиональных педагогов ежегодно организуется Индонезийской ассоциацией молодых ученых (IYSA) и Индонезийским международным институтом наук о жизни при поддержке Министерства образования и культуры Индонезии.

История конкурса насчитывает десять лет, ее начало было положено в 2013 году. География участников мероприятия с каждым годом расширяется. В числе стран-участниц находятся Малайзия, Таиланд, Сингапур, Китай, Индия, Тунис, Египет, ОАЭ, Турция, Германия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Греция, Великобритания, Беларусь, США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие.

Главная цель проведения ISIF — расширение знаний молодежи о науке, изобретениях и инновациях, формирование способностей учащихся применять свои научные знания на практике. ISIF является платформой для развития и стимулирования активности, творчества, инновационного потенциала молодых талантов.