Туркменистан принял активное участие в молодежном форуме ЮНЕСКО

На молодежном форуме, в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в эти дни в Париже, активное участие принимает молодежная делегация из Туркменистана. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В репортаже говорится, что страну на форуме представляют Максат Чарыев – постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО, Язполат Керыев – председатель Центрального совета Молодежной организации Туркменистана, а также студент четвертого курса Международного университета гуманитарных наук и развития.

В рамках двухдневного Молодежного форума ЮНЕСКО, прошедшего 14 и 15 ноября, участники обсудили последствия изменения климата для человечества и вопросы “зеленого” и справедливого перехода к более экологичной экономике.

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 170 молодых людей более чем из 150 стран мира, а также представители 33 министерств по делам молодежи.

Форум дает возможность молодому поколению поделиться своим видением глобальных вызовов и предложить решения актуальных проблем, обсудив их с представителями государств-членов ЮНЕСКО во время Генеральной конференции.