Туркменистан официально получил земелный участок для павильона EXPO-2025

С 14 по 16 ноября 2023 года в японской Осаке прошла важная встреча участников Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Делегация Туркменистана, возглавляемая Министром торговли и внешнеэкономических связей Б.Гочмоллаевым, провела ряд ключевых переговоров с влиятельными представителями международного сообщества. Об этом сообщается на сайте посольства Туркменистана в Японии.

В частности, состоялись встречи с руководством Международного бюро выставок и правительства Японии. Обсуждались успехи Туркменистана в подготовке к предстоящей выставке. Японские партнеры высоко оценили своевременное предоставление всех необходимых документов туркменской стороной.

16 ноября прошла церемония передачи земли под строительство Национального павильона Туркменистана на территории ЭКСПО-2025. Это первый такой акт среди иностранных участников грядущей выставки.

Данное событие подчеркивает растущую роль Туркменистана на международной арене и укрепляет стратегическое партнерство с Японией. Церемония получила широкое освещение в СМИ.