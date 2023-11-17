Туркменистан и КНР развивают стратегическое партнерство

Вчера глава министерства внутренних дел Туркменистана Рашид Мередов принял делегацию Китая во главе с членом Политбюро ЦК КПК Ма Синжуй. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В рамках встречи дипломаты обсудили перспективные направления двустороннего стратегического сотрудничества и достижение договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов стран и визита Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в КНР для участия в форуме «Один пояс, один путь».

Была подчеркнута динамика развития стратегического партнерства по разным направлениям, в том числе, в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и политико-дипломатической областях. Особое внимание было уделено активизации взаимодействия молодежи двух стран. В данной связи, отмечено, что сейчас в туркменском городе Мары проходит форум молодежи стран ЦА и КНР «Новая эпоха Великого Шелкового пути».