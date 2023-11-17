Туркменистан вошел в состав Олимпийского совета Азии

Ата Акмаммедов, находящийся с 2021 года в должности Генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Туркменистана, стал членом Координационного комитета Олимпийского совета Азии по проведению Азиатских юношеских игр-2025. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Помимо представителя Туркменистана в состав Координационного комитета ОСА вошли представители НОК Непала, Таджикистана, Бангладеш, ОАЭ, Пакистана, а также вице-президент ОСА. Азиатские юношеских игры являются вторыми по величине после Азиады мультиспортивными играми, которые проводятся раз в четыре года под управлением Олимпийского совета Азии.

Впервые Азиатские юношеские игры прошли в 2009 году, затем соревнования состоялись в 2013 году. В 2017 и 2021 годах игры были отменены по разным причинам. Теперь юные спортсмены Азии примут участие в соревнованиях в 2025 году в Узбекистане.