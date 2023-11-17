Президент Туркменистана посетил с рабочим визитом Аркадаг

16 ноября в четверг Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом город Аркадаг для ознакомления с ходом второго этапа строительства объектов “умного города”, в частности, с подготовленными проектами нового комплекса зданий Аграрного университета. В ходе визита Президент провел деловую встречу с участием представителей профильных ведомств. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе визита Президент Туркменистана познакомился с генеральным планом второго этапа строительства, на котором будут возведены различные научные и промышленные объекты. Сердар Бердымухамедов рассмотрел чертежи, подчеркнув важность структурных реформ в агро-промышленном комплексе страны.

В этой связи он отметил необходимость внедрения научных технологий в сельское хозяйство и акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к строительству образовательных и научно-исследовательских институтов.