Президент Туркменистана встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ма Синжуем

16 ноября в четверг Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуя. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе встречи Президент Туркменистана отметил, что двусторонние взаимоотношения между Китаем и Туркменистаном носят стратегический характер и успешно развиваются в различных направлениях. Было подчеркнуто, что высокий уровень доверия между главами государств и близость взглядов по актуальным вопросам международной повестки дня создают благоприятные условия для эффективного межгосударственного диалога.

Также стороны отметили, что Китай на протяжении многих лет является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Туркменистана. В числе важных направлений сотрудничества между странами было названо партнерство в сфере энергетики и взаимодействие в культурно-гуманитарной области.