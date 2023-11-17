На Минском кинофестивале будет представлена туркменская кинолента

В рамках конкурсной программы XXIX международного кинофестиваля «Лістапад», который пройдет в Минске с 17 по 24 ноября, Туркменистан будет представлен фильмом «Daragt» кинорежиссёра Сахысалыха Байрамова туркменского Объединения «Туркменфильм» имени Огуз хана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Фильм туркменского режиссера будет показан 22 ноября в кинотеатре «Центральный» в столице Беларуси.

Кроме туркменских кинематографистов в фестивале принимают участие режиссеры из Индии, Китая, Российской Федерации, Казахстана, Турции, Узбекистана и других стран мира.

Кинофильмы будут оцениваться судьями в пяти номинациях. Фильм-победитель будет показан на церемонии закрытия фестиваля «Лістапад».