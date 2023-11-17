Молодежь Центральной Азии и Китая собирается на форуме в Туркменистане

С 16 по 18 ноября в туркменском городе Мары состоится форум молодежи стран Центральной Азии и Китая “Новая эра Великого шелкового пути”. Об этом сообщается на сайте Молодежной организации имени Махтумкули.

В мероприятии примут участие представители Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китайской Народной Республики.

На повестке дня – обсуждение актуальных вопросов молодежной политики, изменения климата, образования, науки, инноваций, культуры и искусства.

В рамках форума также пройдет фестиваль с участием мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии и Китая.

Напомним, что 2023 год в Туркменистане объявлен годом “Счастливой молодежи с Аркадаг Сердаром”. Президент страны Сердар Бердымухамедов подчеркнул в своей речи важность международного молодежного сотрудничества и приветствовал участников предстоящего форума.