В Туркменистане пройдут Дни турецкой культуры

В Туркменистане в городах Ашхабад и Туркменабат с 18 по 20 ноября текущего года пройдут культурные и развлекательные мероприятия в рамках Дней культуры Турецкой Республики. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках фестиваля, который организован с целью укрепления культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Турцией, состоятся концерты, выставки декоративно-прикладного искусства и другие мероприятия.

В период с 17 по 19 ноября в театрах туркменской столицы и города Туркменабат состоятся показы спектаклей «Коварства и любовь», «Сестры», «Золушка», «Музы любви», «Gelinler», «Hazyna», «Toýmyza gel toýmyza», «Lukman gelinlik», «Balykçy we balyjak», «Gurjak gyz», «Janly gurjaklar». Также зрители смогут увидеть и другие постановки с участием турецких артистов.