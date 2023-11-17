Вице-премьер Туркменистана по ТЭК провел переговоры с министром инвестиций Саудовской Аравии

Вчера по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова вице-премьер Кабинета Министров страны, курирующий топливно-энергетический комплекс, провел переговоры с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе двусторонней беседы, которая прошла посредством цифровых средств связи, стороны обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества. Министр инвестиций Саудовской Аравии отметил, что в декабре текущего года в Королевстве состоится Международный экономический форум и пригласил Туркменистан принять в нем участие в качестве почетного гостя. Также после форума туркменской стороне было предложено провести 7-ое заседание Межправительственной группы по экономическому сотрудничеству. Было отмечено, что в ближайшее время Саудовская Аравия отправит в Туркменистан делегацию для обсуждения данных вопросов.